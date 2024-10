Nonostante il tempo poco favorevole, si è tenuto sabato pomeriggio, 19 ottobre 2024, all’interno del parco dei Bersaglieri di Abbiategrasso la cerimonia per l’inaugurazione del defibrillatore acquistato e donato alla città di Abbiategrasso grazie al ricavato del 3° Trofeo “Ambrogio Locatelli”, gara benefica di tiro a segno tra bersaglieri della Regione Lombardia e non, tenutasi al poligono di Tradate nell’ottobre 2023.

Festa per il nuovo defibrillatore installato al parco dei Bersaglieri

La successiva installazione all’interno del frequentatissimo parco ed in particolare in quella posizione, è stata individuata e valutata per la sua visibilità e perché sottoposta a zona videosorvegliata.

Hanno partecipato alla cerimonia la signora Mariangela ved. Locatelli accompagnata dalla figlia Vanessa, il Sindaco di Abbiategrasso Francesco Nai, l’assessore Roberto Albetti, don Piero, il consigliere regionale ANB Bersagliere Bai Cav. Daniele in rappresentanza del Presidente Garanzini, il Presidente Provinciale ANB Bers. Lazzati Enrico accompagnato dal consigliere dal Bers. Crivelli uff. Angelo, il presidente della Sezione di Cislago Bers. Moresco cav. Gianfranco, numerosi Bersaglieri e simpatizzanti, mentre la Fanfara Cav. Gr. Cr. Ambrogio Locatelli ci ha accompagnata in questa significativa cerimonia, numerosa la cittadinanza presente.

"Anche in questa sede un sincero ringraziamento va al personale dell’ufficio manutenzione del comune e alla polizia locale per il supporto dato per la messa in posa di questo vitale strumento di salvavita - fanno sapere i Bersaglieri di Abbiategrasso - Infine ringraziamo l’impresa edile Coclite di Abbiategrasso, l’impresa elettrica 2A di Cassinetta di Lugagnano e al nostro vice presidente bers. Ravagnati cav. Flavio, per il concreto contributo dato al posizionamento e attivazione del defibrillatore".

Lo svelamento del nuovo strumento salvavita

All’ordine di “SVELAMENTO” dato dal Presidente Bers. Pavesi cav. Oraziantonio, la signora Mariangela Locatelli e il Bers. Moresco Cav. Gianfranco, fautore e instancabile sostenitore di queste iniziative, hanno effettuato lo svelamento del defibrillatore e la fanfara ha suonato l’inno d’Italia. A seguire la benedizione del defibrillatore da parte di Don Piero Pigliafreddo.

"Dopo il momento di raccoglimento il personale della benemerita Croce azzurra, che ringraziamo e con cui abbiamo stretto un accordo per il controllo periodico della DAE, ha spiegato il corretto funzionamento del defibrillatore" concludono i Bersaglieri.

Le allocuzioni hanno visto i ringraziamenti dei Presidenti Pavesi e Moresco, del presidente Provinciale di Milano Bers. Lazzati Enrico, del Consigliere Regionale Bai e del Sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai.

Al termine della cerimonia la fanfara si è recata in centro per un concerto itinerante in occasione della 541a fiera agricola di ottobre, anche in questo caso la marea di persone già presente per la festività, ha corollato con applausi e incitato più volte la fanfara a suonare i rimbombanti brani bersagliereschi.