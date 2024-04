Festa per i sedici anni del Lions Club Parabiago

Sedici anni fa nasceva il Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini proprio il 6 aprile. Data in cui quest'anno i soci hanno festeggiato questa ricorrenza.

Sedici anni per il Lions club di Parabiago

Mentre il numero sedici è la riduzione del numero sette che simboleggia la perfezione non da meno il 6 aprile è stato scelto come data di fondazione in quanto fin dall'antichità, aprile era visto come il mese della rinascita della natura dopo il lungo letargo invernale.

Non a caso, la leggenda vuole che in questo periodo Romolo tracciasse con l'aratro i confini della "città eterna" che prenderà da lui il nome: sicuramente il Club ha le caratteristiche per seguire l’esempio di Roma.

Grazie al fatto che presso l’Hotel Poli si è tenuto il corso lionistico RLLI organizzato per i quattro Distretti Ib si è pensato di dare al Patron Luigi Poli la doppia responsabilità della Cena di Gala del corso e della Charter e festa dei Past Presidenti del Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini.

Una cena d'eccezione per l'anniversario

Alla presenza quindi dei Soci Lions e dei Lions corsisti nonché di molte autorità lionistiche fra cui spiccavano il Governatore del Distretto 108Ib1 Alberto Frigerio, il Governatore del Distretto 108Ib2 Giovanni Pagani, il PCC Carlo Sironi, il Primo Vice Governatore sempre del Distretto 108Ib1Annamaria Peronese, il Primo Vice Governatore del Distretto 108 Ib3 Davide Gatti nonché il Past Governatore Danilo Francesco Guerini Rocco il personale di sala, con molta discrezione e professionalità, ha servito ai tavoli una cena veramente particolare, con materia prima d’eccezione e naturalmente firmata dal noto Chef Vincenzo Marconi.

I saluti ed i complimenti dei Governatori sono andati sia ai due formatori del corso il Primo Vice Governatore Davide Gatti ed il Past Governatore Giancarlo Balzaretti che ai Soci ed ai Presidenti del LC Parabiago Giuseppe Maggiolini.

A nome di questi ultimi il presidente fondatore ha ricordato il suo motto sostenuto da tutti "E pluribus unum" che ha fruttato molti services fra cui i più importanti sono stati:

il monumento alla calzatura - Presidente Patrizia Guerini Rocco

la fondazione dell'Uate Riale - Presidente Bibo Rigamonti

i defibrillatori - Presidente Roberto Ferrario

la fondazione del Satellite Naviglio Grande - Presidente Enrico Clerici

la prima Randonnè di San Valentino- Presidente Roberto Tardani

il cippo a ricordo degli interventi a favore del Covid - Presidente Ruggero Bottini

le visite senologiche gratuite per la prevenzione in più farmacie - Presidente Ambrogina Pravettoni

Consegnate anche sei prime targhe

Un momento lionistico veramente importante per tutti i Lions presenti è stata poi la Consegna di sei prime targhe Melvin Jones ed una Melvin Jones Progressiv.

Infine, grazie ai rapporti personali ed ai buoni uffici del PDG Danilo e del DMC Patrizia la sala è diventata un teatro.

"Siamo giunti al momento della sorpresa e per prima cosa ringraziamo SIMONA RAIS Lead vocalist e MARTINO CRESPI lions di antica data ed ideatore del progetto ARIA di cui vi comunico solo i caratteri essenziali per non rubare tempo agli artisti: Simona Rais, Soprano, Davide Benigno, Tenore, Quartetto D’archi "Altra Volta Quartet” composto da: Michal Lech al Violoncello, Aleksandra Marko-Lech alla Viola, Jacek Dzwonowski - primo Violino, Jacek Heczko - secondo Violino.

Secondo il progetto ARIA le colonne sonore dei film sono un linguaggio universale per connettere diverse generazioni.

I cantanti e i musicisti del progetto ARIA, specializzati in musiche da film, interpretano una passione senza età, che mette d’accordo tutti, dai boomer ai ragazzi della Generazione Z