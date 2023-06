Festa per i 60 anni della sezione Avis

Grande appuntamento per tutti gli avisini. Sabato 17 giugno 2023, alle 21 si aprirà la celebrazione del 60esimo anniversario della fondazione della sezione comunale Avis di Albairate con il concerto del Corpo Musicale Albairatese.

"Sessant’anni fa un gruppo di albairatesi comprese l'importanza di costituire una sezione locale di donatori, perché donare sangue e plasma è un semplice gesto straordinario - afferma il sindaco Flavio Crivellin - Oggi, tutti noi possiamo aiutare le persone che affrontano malattie, anche rare, chi deve sottoporsi a un intervento chirurgico e chi è vittima di incidenti gravi a vincere la propria battaglia per la vita. Diventare donatore è facile. Contatta la sezione Avis più vicina. Vi aspettiamo per festeggiare questo importante traguardo in via Cavour 33».«Tutto iniziò nel 1961 in una fabbrica di Milano da un’idea di Agostino Rossi e di alcuni amici albairatesi e, il 12 dicembre, la sezione Avis di Baggio organizzò la prima raccolta ad Albairate presso l’oratorio – spiega Sergio Gavello, amministratore gruppo Avis Albairate che comprende i gruppi di Cassinetta di Lugagnano e Cisliano - L’esito non lasciò dubbi e le raccolte proseguirono con un numero sempre crescente di donatori. Nel 1963 venne organizzato un pullman per il centro AVIS a Milano dove effettuare le visite mediche. In seguito vene costituita ufficialmente la Sezione Avis di Albairate presieduta da Francesco Fontana fino al 1978, che creò le fondamenta dell’associazione. L’entusiasmo era altissimo oltre alle raccolte organizzate presso le scuole ed in oratorio si indirizzarono i primi donatori anche all’Ospedale di Abbiategrasso, e si aprì la prima sede sociale. Nel 1978 venne eletto presidente il Angelo Capitanio che con collaboratori eccezionali proseguì l’attività fino al 1993 consolidando l’associazione e realizzando numerose attività”.