Festa per i 40 anni di don Aurelio in attesa dell'Arcivescovo

Il sacerdote, appena nominato, fu mandato come coadiutore proprio nella parrocchia di San Martino.

Festa per i 40 anni di don Aurelio in attesa dell' arrivo dell'Arcivescovo Mario Delpini. Domenica 7 novembre, in concomitanza con la festa degli agricoltori, momento speciale per i 40 anni di sacerdozio di don Aurelio Frigerio.

Il sacerdote, appena nominato, fu mandato come coadiutore proprio nella parrocchia di San Martino, dove restò per 12 anni. Ora impegnato in una parrocchia milanese, ha condiviso con la sua prima comunità l'importante traguardo, nella Messa delle 10.30. Il prevosto don Giuseppe Marinoni ha donato al collega libri, un pianta d'ulivo e il dolce di San Martino, che si festeggia in questi giorni. intanto si attende la visita di Monsignor Delpini, venerdì 12 alle 21.

Si attende l'Arcivescovo

La funzione religiosa avverrà a conclusione della Perdonanza di san Martino, con il dono dell’indulgenza. Si ricorderanno i defunti della Comunità Pastorale e in modo particolare le vittime del Covid-19 nella città, ma anche i 51 anni del nuo ospedale. Prevista l’inaugurazione dei presepi artistici di Natale e di Pasqua.