Festa per gli 80 anni di Anpi Legnano

Il 15 e il 16 giugno al Centro Pertini in via Dei Salici 9 a Legnano, Anpi festeggerà i suoi 80 anni di storia attraverso una festa con manifestazioni, presentazioni di libri, concerti, pranzi e cene.

A parlare della festa è stato lo storico presidente di Anpi Legnano, ora nominato presidente provinciale, Primo Minelli:

Il presidente ha aggiunto:” Memoria anche attraverso alle pubblicazioni, con alcuni libri che presenteremo e opuscoli.

"Ci saranno tante iniziative anche dentro le scuole, è una festa per parlare alla città e all’Alto Milanese. Ci saranno momenti di festa vera e propria con due concerti che parleranno alle generazioni intermedie ma anche ai giovani; sabato pomeriggio avremo ospite il vicepresidente Vicario Carlo Ghezzi che parlerà dell’attualità politica. Noi vogliamo parlare ai giovani anche perché queste modifiche costituzionali se passeranno, ricadranno su di loro - ha continuato Minelli - Sono state coinvolte tutte le 11 sezioni dell’Alto milanese e ognuna darà un contributo e avrà un proprio gazebo; è anche una festa per incentivare l’adesione all’Anpi".

"La nostra associazione è cresciuta del 7% in Italia e in provincia qualche punto in più e continuiamo ad essere un punto di riferimento democratico importante - ha continuato Minelli - Abbiamo 460 iscritti a Legnano, 100 a Parabiago, 110 a Canegrate, 110 a Rescaldina e 45 a San Giorgio su Legnano e 12500 a livello provinciale. Siamo appoggiati dal Centro Pertini perché sono strutturati per rispondere alle necessità ludiche e del mangiare. È la prima edizione per questa festa provinciale ma speriamo di farla diventare una tradizione”