Partirà mercoledì 20 settembre 2023 la Festa patronale di Morimondo con una serie di iniziative e appuntamenti .

Festa patronale di Morimondo: il programma completo

Mercoledì 20 alle ore 21 in piazza del Municipio, “Aperitivo sotto le stelle”: evento per osservare le stelle organizzato dal Rotary Club Morimondo Abbazia. Giovedì 21 alle 21 in Abbazia momento di preghiera preparazione alla festa. Venerdì 22 alle 20 nella Corte dei Cistercensi “Cena dei Lecatund” a cura dei ristoratori del paese con musica dal vivo.

Sabato 23 dalle 10 alle 12 nel chiostro, conferenza su Angelo Comolli. Al termine aperitivo offerto dalla Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo. Alle 21 nel Giardino della Sala Capitolare “Cinema Insieme” con apericena. Domenica 24 alle 11 presentazione della statua della Madonnina eseguita dallo scultore Nicola Gagliardi. Alle 11:30 S. messa in Abbazia. Al termine aperitivo offerto dalla Proloco.

In Piazza dell’Abbazia alle 14:30 apertura della Pesca di Beneficenza e alle 16 Sfida tra Contrade (2^ edizione): giochi e divertimento per tutti. In via Roma nella Corte dei Cistercensi, per tutto il giorno Mercatini dell’hobbistica. Alle 21 processione con la statua di San Bernardo accompagnata dal corpo bandistico La Filarmonica.

Lunedi 25 alle 21 in Abbazia Ufficio dei defunti

Per scoprire tutti i dettagli della festa è possibile visitare il sito www.parrocchiamorimondo.com