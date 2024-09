Chiusura temporanea lungo la Sp 197 all'altezza di Cassinetta di Lugagnano dal 7 al 9 settembre in occasione della Festa patronale.

Festa patronale di Cassinetta: chiude la Sp 197

La Città metropolitana di Milano ha disposto, su richiesta del Comune di Cassinetta di Lugagnano, lo stop al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia della S.P. 197 “Abbiategrasso-S. Stefano Ticino”, dalle 17 del 7 settembre alle 24 dell’8 settembre da via Matteotti fino al ponte del Naviglio Grande, e dalle 20 alle 24 del 9 settembre da Via Roma fino al ponte del Naviglio Grande (dal Km 2+140 al Km 2+560), per consentire lo svolgimento in sicurezza della tradizionale Festa Patronale, edizione 2024.

Il traffico sarà deviato lungo strade comunali locali e Provinciali, tale itinerario dovrà essere opportunamente segnalato con adeguata ed idonea segnaletica stradale.

In allegato l’ordinanza con le mappe dell’area interessata.