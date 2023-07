Festa nazionale in Francia: il sindaco di Magenta incontra il console

In occasione della Festa Nazionale Francese, il sindaco di Magenta Luca Del Gobbo ha partecipato ieri, venerdì 14 luglio 2023, al ricevimento organizzato dal console generale di Francia a Milano François Revardeaux presso la Società del Giardino.

Ha affermato il primo cittadino:

"Ringrazio per il graditissimo invito il console Revardeaux con il quale si è instaurato in breve tempo un rapporto di stima reciproca e di profonda amicizia. Quest’anno ha partecipato alle celebrazioni del 164mo anniversario della Battaglia di Magenta dimostrando una attenzione e un profondo coinvolgimento verso la nostra città e le sue proposte culturali. Con lui condividiamo la consapevolezza dell’importanza della valorizzazione del passato, della storia e della cultura, come occasioni di crescita delle Comunità e come solide basi per il futuro dei Popoli; anche la celebrazione di ieri è stata occasione per rinsaldare il legame con la Francia e di evidenziare i valori fondanti della nostra Europa, la libertà, la pace, la solidarietà, l’amicizia, la fratellanza, valori che oggi più che mai vanno preservati. Al console, giunto al termine del suo mandato diplomatico in Italia, auguro a nome mio e di tutta la Città un futuro personale e lavorativo carico di soddisfazioni".