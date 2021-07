Festa in grande per i 71 anni di Mantovani a palazzo Clerici a Cuggiono.

Festa in grande per i 71 anni di Mantovani

Grande festa a palazzo Clerici di via San Rocco per i 70 anni (+1) di Mario Mantovani. Nato il 28 luglio 1950 ieri sera, mercoledì, ha festeggiato il suo compleanno e i 43 anni di matrimonio con Marinella Restelli.

Centinaia le persone che sono arrivate nel giardino della villa per la duplice ricorrenza. Fra gli ospiti più conosciuti: il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l'onorevole Luca Squeri, i consiglieri regionali Barbara Mazzali e Franco Lucente (FdI) e poi sindaci e amministratori locali.

A inizio serata è stato presentato il libro "Uno di noi" nel quale l'ex senatore ripecorre le tappe della sua appassionata vita. Un libro scritto sulla spinta dell'amica Daniela Santanchè, coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia. A fare gli auguri la sua famiglia: la moglie Marinella, i figli Lucrezia e Vittorio, le nipoti Amalia e Angelica.

La serata é stata presentata da Fabio Gamba e ha visto l'esibizione di Katia Ricciarelli e Riccardo Fogli, tra gli applausi dei presenti.