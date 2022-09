Festa grande per i donatori e per i 15 anni dell'Avis di Santo Stefano

Domenica 4 settembre grande festa a Santo Stefano Ticino per festeggiare i 15 anni della sezione locale dell'Avis e i suoi donatori.

La festa dell'Avis di Santo Stefano

Un bellissimo sole, il Corpo Musicale G. Verdi, l’Amministrazione Comunale, le Associazioni del paese e le Avis

consorelle della zona, hanno accompagnato in corteo la Festa dei Donatori di Santo Stefano Ticino. Domenica 4

Settembre la sezione avisina si è data rinnovato lustro, come ha ricordato il Presidente Marco De Vita, poiché

festeggia quest’anno il 15° dalla sua fondazione. Precedentemente in paese era presente un gruppo Avis che faceva

capo a Magenta e che era guidato da Rosalba Lonati (cui la sezione locale è intitolata), poi nel 2007 su iniziativa di

Teresio Cucchetti nacque la più giovane sezione della Lombardia. I soci fondatori che aderirono al progetto e

formarono il primo Consiglio furono: Marco De Vita, Fiorenzo Vismara, Francesca Rondina, i fratelli Silvia, Antonio e Daniele Pasqualotto, Fabio Serati, Claudia Vimercati, Angelo Lonati, Roberto Fantauzzi, Gabriele Refrontolotto, il

cav. Sergio Grassi, Elisabetta Bianchin e il Dott. Ugo Bolzern. Negli anni successivi si videro poi alcune sostituzioni e

nuove entrate nel direttivo: Marina Meneghello, Giancarlo Papetti, Marilena Biasiotto, Gianfranco D’Angelo,

Grazia Chianetta, Crocifisso Colazzo, Francesco Castagna, Roberto Tunesi, Paolo Vistosi, Gualberto e Angelo

Zunino, Graziella Sala, Alfonso Bertani, Robert Chiodini, Donata Airaghi e la Dott.ssa Eleonora Frassinelli.

Una crescita costante di donatori

In questi 15 anni di attività la sezione stefanese, partita con circa 90 donatori, ha rilasciato quasi 800 tesseramenti (su circa 5.000 abitanti comprensivi di persone fuori età associabile) per arrivare a stabilizzarsi al di sopra dei 300 donatori attivi ed ha collezionato una lunga serie di iniziative ed eventi di promozione, culturali, ludici, educativi e in ambito sanitario a beneficio della popolazione locale.

“Bilancio assolutamente motivante di cui vado fiero e che promuove pienamente la scelta fatta nel 2007" - ha continuato De Vita, ringraziando anche tutti gli amici e simpatizzanti che hanno sempre collaborato nelle manifestazioni organizzate dalla sezione.

Ma i protagonisti della festa e dei successi della sezione sono tutti i Donatori senza i quali nulla avrebbe avuto senso. Anche il Sindaco Dario Tunesi ha espresso parole di apprezzamento per l’operato della sezione e di ringraziamento per i donatori. Quest’anno le benemerenze consegnate sono state: 14. Prima Goccia (nuovi donatori) Casieri Gaia, Colonna Samuele, Corona Christian, Doni Alice, Fin Lorenzo, Fusar Poli Luca, Inzerillo Thomas, Lucini Martina, Marnati Alberto, Marnati Elisa, Massara Gianfranco, Oldani Nicoletta, Ragguaglio Chiara, Regini Sofia Beatrice.

12. Rame (3 anni e 6 donazioni o 8 donazioni) Abbate Marco, Cacciapuoti Andrea, Calonego Marco, Catuscelli Stefania, Delle Donne Davide, D’Italia Michael Alberto, Farina Stefano, Mereghetti Joao Marcos, Quesito Dario, Ramundo Greta, Zampiero Silvia, Zanoni Massimo.

7. Argento (5 anni e 12 donazioni o 16 donazioni) Crisafulli Simona, Fusar Poli Christian, Marazzini Walter, Parini

Deborah, Pisciotta Valentina, Ranzani Giuseppe, Zabeo Silvia. 8. Argento Dorato (10 anni e 24 donazioni o 36

donazioni) Albertella Roberta, Doni Fausto, Goi Massimo, Maiolica Sante, Marzoni Gianpiero, Piccione Innocenzo,

Pino Erica, Rossi Fabio. 4. Oro (20 anni e 40 donazioni o 50 donazioni) Giordano Angelo, Lucini Claudio, Marmonti

Fabrizio, Mereghetti Laura. 2. Oro con Rubino (30 anni e 60 donazioni o 75 donazioni) Teresio Cucchetti. 1. Oro con

Smeraldo (40 anni e 80 donazioni o 100 donazioni) Galimberti Andrea, Tunesi Nicola. 1. Oro con Smeraldo (raggiunti limiti di età o 120 donazioni) Steffanoni Stefania. 1.

Ultima Goccia (cessata attività) Ciprandi Massimo. Ma l’anno del 15° ancora non è finito! E’ già in programma per il 18 Settembre il corso di “Soccorso Pediatrico”, per il 16 Ottobre e il 13 Novembre il corso di rianimazione con utilizzo del “Defibrillatore/DAE”, per il 3 Dicembre uno spettacolo teatrale e a breve è previsto il lancio della possibilità di effettuare la gestione delle prenotazioni per la donazione in autonomia, direttamente online, da parte del donatore stesso.