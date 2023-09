La serata di apertura dell'annata lionistica 2023/2024 del Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini tenutasi venerdì 22 settembre 2023 presso il Castello di Legnano ha avuto una connotazione nuova.

Festa di riapertura per il Lions Club Parabiago

Il piacere di rincontrare tutti i soci è stato ben coniugato con la presenza dell'associazione "Artigiani del Borgo" guidata da Ennio Minervino con la quale il Club condotto da Carmelo di Fede ha stretto un patto di collaborazione ed amicizia suggellato anche dalla pergamena che in quella sera è stata consegnata.

Da cornice all'incontro si è avuto il castello Visconteo che sorge a sud di Legnano su un'isola naturale del fiume Olona. È conosciuto anche come Castello di San Giorgio in quanto è nato come convento dei Regolari Agostiniani dedicato a San Giorgio fin dal 1231

La sala in cui si è tenuta la serata è stata il Cenobio luogo che viene oggi utilizzato per gli incontri dei Capitani e dei Gran Priori delle contrade.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Raccolta fondi per il reparto Pediatria dell'ospedale di Legnano

Nelle giornate di sabato e domenica si è svolta una grande manifestazione proprio presso il castello e la raccolta fondi che il LC Parabiago Giuseppe Maggiolini ha fatto e farà con gli "Artigiani del Borgo" sarà diretta in parte a LCIF, la fondazione dei Lions ed al reparto di Pediatria dell'Ospedale di Legnano rappresentato venerdì sera dalla dott.sa Maria Laura Pogliani primario del reparto di pediatria accompagnata dal Dottor Piermarco Locati in qualità di Consigliere della Fondazione che segue gli Ospedali di Legnano, Magenta e Abbiategrasso.