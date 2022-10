Festa di Ognissanti: ecco quando esporre i rifiuti

In occasione della Festa di Ognissanti il servizio di raccolta rifiuti a Legnano e nell'Alto Milanese subirà delle variazioni.

Raccolta rifiuti a Ognissanti

Il 1° di novembre, festa di Ognissanti, giunge quest’anno in una giornata lavorativa: di martedì, appunto. Proprio a causa della festività, sui territori di Legnano, Canegrate, Magnago e Parabiago gli operatori addetti alla raccolta non saranno in servizio: ciò significa che nella serata di lunedì 31 ottobre i rifiuti non andranno esposti. Il servizio riprenderà mercoledì 2 novembre e gli addetti provvederanno a raccogliere sia i rifiuti del martedì, che quelli normalmente in programma per la giornata del mercoledì.

Raccolte assicurate, invece, nei Comuni di Arconate (dove martedì 1° novembre gli operatori raccoglieranno umido e indifferenziato), Buscate (carta e vetro), Dairago (indifferenziato, umido e carta) e Rescaldina (indifferenziato e umido).

La raccolta negli altri comuni

La festa non comporterà variazioni neppure nei Comuni di Robecchetto, San Giorgio su Legnano, Turbigo e Villa Cortese, considerando che nella giornata di martedì non sono di norma previsti servizi di raccolta. A Gallarate martedì 1° novembre gli operatori non saranno in servizio: la raccolta dell’umido prevista per quel giorno slitterà a giovedì 3 novembre, quella dei rifiuti indifferenziati a venerdì 4 novembre e quella della carta a martedì 8. Spostandoci nel Magentino, nella giornata del 1° novembre i servizi di raccolta saranno regolarmente effettuati nei Comuni di Cuggiono, Ossona e Magenta, mentre sul territorio di Boffalora sopra Ticino, la raccolta dei rifiuti indifferenziati sarà posticipata a mercoledì 2 novembre. Calendario invariato, invece, a Marcallo con Casone, dove il martedì non sono previsti servizi di raccolta. Chiuse tutte le piattaforme ecologiche e i centri di raccolta, ad eccezione della piattaforma legnanese di via Novara, che sarà aperta al pubblico dalle ore 8:00 alle ore 14:00.