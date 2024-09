Festa dello sport, associazioni in mostra

Domenica il centro sportivo comunale Sandro Pertini di Cornaredo ha ospitato la terza edizione della Festa dello sport, occasione di incontro con le associazioni sportive locali. Ciascuno stand ha presentato i programmi e le squadre della stagione in corso, in modo tale da incoraggiare quanta più gente possibile a scoprire la bellezza e i valori dello sport anche attraverso la diretta partecipazione alle diverse attività.

Festa dello sport

L’evento ha infatti offerto l’opportunità di mostrare al pubblico una grande varietà di discipline: dagli sport più comuni (come il calcio, il basket e la ginnastica) ai più particolari (come il pickleball, il wrestling e il twirling), senza dimenticare gli altri sport di squadra (pallavolo e pallanuoto) e le arti marziali, rappresentate in diverse sfaccettature (pugilato, k1, katori, karate Sankido e Zendokai).

Associazioni in mostra

Sono state molto apprezzate le dimostrazioni e le prove avvenute durante il corso di tutta la giornata nel palazzetto, nel palatenda e nei viali della struttura: in questo modo si è potuto stabilire un contatto diretto tra gli spettatori e i rappresentanti delle varie associazioni, contribuendo a creare un clima di divertimento e di curiosità generale.

Grande attenzione è stata dedicata ai più piccoli. Infatti, i responsabili del centro sportivo hanno organizzato un’attività interattiva: ogni bambino ha ricevuto una scheda con l'obiettivo di collezionare sei bollini rossi, ottenibili partecipando ad almeno 15 minuti di una qualsiasi disciplina sportiva, per ricevere una ricompensa finale. Questo gioco ha reso la giornata ancora più speciale per i bambini, incentivandoli a provare vari sport e magari scoprire la loro nuova passione.

Centro sportivo Pertini

L’evento si è concluso alle 17:45 con la premiazione delle associazioni e la consegna delle Borse sport da parte di alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale cornaredese, che hanno pronunciato un discorso incentrato sull’importanza dello sport per il comune e per il benessere personale.

La terza edizione della Festa dello sport si è rivelata un’ottima iniziativa, dimostrando come lo sport possa essere un punto di aggregazione, di divertimento e di crescita fisica e mentale per tutte le età.