Grande successo per la “Festa dello sport” al Centro Nelson Mandela di Lainate

Grande successo per la “Festa dello sport” al Centro Nelson Mandela di Lainate, la festa dedicata a tutte le associazioni sportive lainatesi. Stand, esibizioni, musica, buon cibo e tanto divertimento.

Grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale e associazioni sportive, è stato allestito un vero ‘villaggio dello sport’.

Oltre alle iniziative organizzate presso gli spazi del rugby, è possibile provare gli sport presso la piscina comunale e la pista di PumpTrack.

Un’occasione per conoscere e provare tutte le discipline sportive presenti in città.