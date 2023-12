Festa dell'Immacolata: ecco il calendario della raccolta rifiuti

Dopodomani sarà la festa dell’Immacolata e, come avviene per tutte le feste, anche in questo caso il calendario della raccolta subirà qualche variazione.

Festa dell'Immacolata e raccolta rifiuti: ecco le variazioni

Vediamo la situazione nei vari Comuni:

A Legnano, Canegrate, Parabiago e Magnago gli operatori non saranno in servizio. Ciò significa che i cittadini non dovranno esporre alcun rifiuto la sera di giovedì 7 dicembre. Il servizio riprenderà sabato 9 dicembre, con il recupero dei rifiuti del giorno prima e di quelli normalmente già previsti per la giornata di sabato.

Sui lavorerà regolarmente, invece, nonostante la festività, sui territori dei Comuni di:

Arconate (con la raccolta di carta, vetro e umido), Buscate (con la raccolta dei rifiuti indifferenziati), Dairago (con umido, vetro e plastica); Rescaldina (con umido, carta e pannolini/pannoloni), San Giorgio su Legnano (con la carta e il vetro) e Turbigo (con la carta e la plastica).

La festività non inciderà, invece, sui Comuni di Robecchetto con Induno e Villa Cortese, dove il venerdì non sono previsti servizi di raccolta.

A Gallarate gli operatori non saranno in servizio venerdì 8 dicembre: la raccolta dell’umido sarà effettuata lunedì 11 dicembre, quella dei rifiuti indifferenziati martedì 12, mente plastica e vetro slitteranno a venerdì 15 dicembre.

A Magenta, invece, venerdì 8 dicembre gli operatoti saranno regolarmente in servizio per la raccolta di umido, rifiuti indifferenziati, vetro, carta e plastica.

La festività non inciderà, invece, sui territori dei Comuni di Boffalora sopra Ticino, Cuggiono e Ossona, perché il venerdì non è prevista attività di raccolta.

A Cornaredo servizi regolari con la raccolta di umido e carta.

Tutti i centri di raccolta e le piattaforme ecologiche resteranno chiuse, ad eccezione di quella legnanese di via Novara, che sarà aperta dalle 8 alle 14.