Festa delle Vetrine ad Abbiategrasso: i vincitori

Uno degli eventi più attesi della Fiera Agricola di Abbiategrasso è il tradizionale Concorso delle vetrine. La manifestazione si è svolta sabato sera 19 ottobre 2024 e ha visto protagoniste molte attività commerciali della città.

I premi delle varie categoria:

Il primo premio assoluto è stato assegnato a Uso & Riuso, di via San Carlo. Il primo premio categoria non alimentare è andato a 26 Eco Boutique, viale Manzoni; il secondo premio a Sironi Boutique, in corso Italia. Il terzo premio a Polvere di stelle, di piazza Cavour.

Per quanto riguarda la categoria alimentare il primo premio è stato assegnato a Gastronomia Fasani, passaggio Centrale; il secondo a Panificio Moia, via Palestro e il terzo a Al Frutteto, via Mameli.

Premio all’ironia super Peppino alla Premiata Salumeria Meloni, di corso Italia. Menzioni speciali della giuria tecnica: Premio Moschino: L'Iride. Premio suggestione: Ottica Balzarotti.

L'iniziativa della Fondazione Golgi Cenci

In questi giorni di festa, la Fondazione Golgi Cenci ha voluto omaggiare la “Mostra Concorso delle Vetrine”, con l'iniziativa "Ricerca in Vetrina”. La cancellata della fondazione è diventata , per l'occasione, una galleria di poster con informazioni sui progetti e attività dell’ente.