Festa delle famiglie: in arrivo tanti momenti dedicati ai più piccoli

L'iniziativa

L'appuntamento con i percorsi di outdoor education

Il progetto “Microcosmi_spazi per una città educativa”, finanziato dal Dipartimento della Famiglia con capofila il Comune di Rho e in partnership con la Coop. Stripes, continua con i percorsi di outdoor education offerti a tutte le scuole dell’infanzia di Rho e con l’arrivo della primavera è pronto a coinvolgere attivamente la cittadinanza con tanti momenti dedicati alle famiglie e ai bambini nei nidi.

Nelle prossime settimane, infatti, sono in arrivo tanti momenti di festa rivolti principalmente alle bambine e ai bambini che si svolgeranno nei servizi per l’infanzia e per le strade della città coinvolgendo mamme, papà, volontari, cittadini attivi, insegnanti ed educatori.

Il primo appuntamento da non perdere si terrà nella settimana dal 16 al 22 maggio, all’interno dei nidi comunali Don Milani, Togliatti e Deledda gestiti da Coop. Stripes, in cui verrà organizzata la Festa delle famiglie che vedrà la sua conclusione con un evento aperto a tutta la cittadinanza nel week-end del 21 e 22 maggio.

Per le famiglie dei nidi saranno organizzati otto pomeriggi di attività in cui verranno realizzate diverse proposte a stretto contatto con la natura che termineranno sempre con un pic-nic condiviso all’aria aperta.

L'evento conclusivo al parco Aldo Moro

Sabato 21 e domenica 22 maggio, invece, si svolgerà l’evento conclusivo della Festa delle famiglie presso il parco pubblico Aldo Moro di fronte all’asilo nido; per questa occasione saranno invitati a partecipare non solo le famiglie dei nidi ma anche insegnanti, bambini e famiglie delle scuole dell’infanzia, educatori, nonni e volontari.

In queste due giornate sarà allestita una mostra en plein air dei capolavori realizzati dalle famiglie dei nidi, verranno organizzati laboratori per bambini da 0 a 6 anni sul tema della natura con educatori esperti in outdoor e realizzati piccoli interventi di urbanismo tattico: street art, guerilla gardeninig e molto molto altro.

Nell’ambito delle attività di MICROCOSMI STREET, il Comune di Rho insieme a Cooperativa Stripes hanno individuato anche altri luoghi di rigenerazione urbana, che saranno presentati prossimamente, per i quali serviranno l’aiuto e la collaborazione di tutti i cittadini e di chiunque voglia mettere a disposizione il proprio tempo.