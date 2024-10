Tutto è pronto, a Vittuone, per la sempre molto attesa Festa della Madonna del Rosario. Il programma di due giorni, 19 e 20 ottobre, mescola cerimonie religiose, appuntamenti culturali e occasioni di divertimento.

Festa della Madonna del Rosario: il programma completo

Il pomeriggio di sabato 19 sarà dedicato alla religione, con la Santa Messa solenne delle 17 e la successiva processione. Alla sera, invece, appuntamento con l’Associazione Compagnia Teatrale Vittuonese, che dalle 21, nella sala conferenze del Comune, presenterà letture tratte dal libro “Una volta sola” di Mario Calabresi.

Domenica 20 grande appuntamento alle 11,30 in piazza Italia, al termine della Messa, con la tradizionale benedizione dei trattori.

Dalle 10 alle 18, in piazza Italia e nelle vie del centro, ci saranno le giostrine per bambini, le bancarelle di associazioni, commercianti ed hobbisti, i punti ristoro in piazza Italia (New Moon), piazza Garibaldi (Caffè Privativa Frontini) e in via Villoresi (Bar Majora); davanti a quest’ultimo ci sarà anche musica con DJ.

L’Associazione Ceramichevole presenterà l’esposizione “Targhe delle corti”, il Comitato Genitori proporrà giochi per i più piccoli.

Il programma del pomeriggio

Dalle 13,30, in piazza Bartezzaghi, ci sarà la 2a edizione del torneo di Burraco, organizzata dall’Associazione Paese in Festa.

Alle 15 qualcuno vorrà potersi… sdoppiare, subendo il richiamo della musica live del Concerto della C.Over Band, davanti al Caffè Privativa Frontini, proprio mentre i bambini, e sicuramente non solo loro, vorranno divertirsi allo spettacolo di burattini in piazza Pozzi, dietro al Comune.

Alle 16,30 prima edizione di “Qua la zampa”, passeggiata amatoriale con gli amici cani da via Pascoli, all’inizio del percorso filosofico, fino al Lazzaretto, dove verrà offerta una merenda ai proprietari e un piccolo omaggio agli amici cani. Servizio d’ordine a cura dell’Associazione Vit.A Legambiente, prenotazioni con mail a biblioteca@comune.vittuone.mi.it.

Gran finale alle 21 al Parco Lincoln con il concerto della Band Sharra’s e punto ristoro a cura di New Moon.