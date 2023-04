Festa della Liberazione: il programma delle celebrazioni a Vittuone

Settantotto anni dopo la Liberazione, il 25 Aprile non è una festa come le altre. E’ la festa

della Liberazione dal nazifascismo, la celebrazione di un giorno fondamentale per la storia

d’Italia, il giorno in cui ci dobbiamo ricordare da dove veniamo e il sacrificio di chi ha

combattuto per darci la nostra Repubblica e la nostra Costituzione.

La memoria di uno dei periodi più drammatici della nostra storia va sempre rinnovata e

trasmessa ai giovani.

Per questo anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Vittuone invita le cittadine e i

cittadini a partecipare alla celebrazione del 25 Aprile e ad esporre il tricolore, ed ha esteso

l’invito alle Scuole, per una grande partecipazione dei giovani e delle famiglie.

Questo il programma della manifestazione del 25 Aprile:

• Ore 9.30 in Piazza Italia: ritrovo dei partecipanti.

• Ore 9.45 partenza del corteo, accompagnato dal Corpo Musicale “G. Verdi”, che

percorrerà le seguenti vie: via Villoresi, via Restelli, via Volontari della Libertà, via Ghidoli,

via Gramsci, via Piave.

• Ore 10.30, Parco della Resistenza, deposizione della corona di alloro in omaggio ai

caduti della Resistenza e della Liberazione e celebrazione della S. Messa.

• Ore 11.15, formazione del corteo, accompagnato dal Corpo Musicale “G. Verdi”, che

percorrerà le seguenti vie: via Trento, via Montenero, via Frontini, via Sabotino, via Vittorio

Veneto, piazza Garibaldi, via Matteotti, via Pozzi e arrivo in Piazza Italia.

Nelle due fasi del corteo verranno dunque percorse anche le vie intitolate a quattro

partigiani vittuonesi che hanno perso la vita combattendo nella Resistenza: Elisa Restelli,

Pietro Ghidoli, Pietro Frontini e Giampiero Pozzi.

A conclusione, discorso commemorativo del Rappresentante Provinciale dell’ANPI

e del Sindaco Laura Bonfadini.

In caso di maltempo la S. Messa verrà celebrata in Chiesa parrocchiale alle 10,30.