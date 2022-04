Festa della Liberazione: ecco le date della raccolta differenziata

orari e nuove date

I cittadini dovranno modificare il giorno di raccolta: il 25 saranno chiuse tutte le isole ecologiche.

La Festa della Liberazione ricorre, quest’anno di lunedì e, dunque, in una giornata lavorativa per questo il calendario della raccolta rifiuti subirà delle modifiche.

Gli orari e gli spostamenti nell'Alto Milanese

A Legnano, Canegrate, Parabiago e Magnago le raccolte previste per lunedì 25 aprile slitteranno al giorno successivo, martedì 26. Si raccomanda, pertanto, ai cittadini di non esporre i rifiuti nella serata di domenica 24. A Buscate, Rescaldina, Robecchetto con Induno e Villa Cortese tutti i servizi di raccolta si svolgeranno regolarmente, nonostante la festività. Nessuna variazione, invece, sui territori di Arconate, Dairago, San Giorgio su Legnano e Turbigo, dove il lunedì non sono previsti servizi di raccolta.

La raccolta nel Magentino

A Cuggiono, Ossona e Magenta, le raccolte si svolgeranno regolarmente perché, nonostante la festività, gli operatori saranno in servizio. A Boffalora sopra Ticino si rispetterà, invece, la festività nazionale per cui le raccolte

di umido e vetro saranno rinviate al giorno successivo, martedì 26 aprile. A Marcallo con Casone la festa del 25 non inciderà sul calendario della raccolta, in quanto il lunedì non è previsto alcun servizio.

A Gallarate lunedì 25 aprile gli operatori lavoreranno solo per la raccolta della carta. Quella dell’umido sarà, invece, rinviata a mercoledì 27 aprile e quella dei rifiuti indifferenziati a giovedì 28.

Tutte le piattaforme rifiuti e i centri di raccolta saranno chiusi.