Festa della Liberazione e Ottantennale degli scioperi del marzo 1943: grande successo ad Arese.

Il 25 aprile di ogni anno si celebra la Festa della Liberazione per commemorare la liberazione dell’Italia dal nazifascismo e nel 2023 ricorre l'ottantesimo anniversario degli scioperi antifascisti avvenuti nel 1943 che coinvolsero gli operai delle grande fabbriche del Nord (Torino, Milano, Genova) e anche dell'hinterland milanese.

Accanto alla tradizionale cerimonia istituzionale, quest'anno al Centro civico Agorà dal 4 marzo al 22 aprile sono state organizzate delle iniziative commemorative in collaborazione con la sezione ANPI di Arese e Garbagnate Milanese, con il Liceo artistico L. Fontana e con l'azienda speciale consortile CSBNO.

Grande successo sabato 4 marzo

Sabato 4 marzo è andato in scena il primo appuntamento delle iniziative dedicate alla Festa della Liberazione e all'Ottantennale degli scioperi del marzo 1943.

Ad aprire la rassegna, la mostra "Fabbrica, lavoro, fascismo e Resistenza all‘Alfa Romeo", curata da Valter Molinaro, che illustra il lavoro all’interno della fabbrica, la propaganda aziendale e le fasi della Resistenza con immagini d'epoca.

Valter Molinaro sarà ancora ospite sabato 25 marzo per presentare il libro "Fiamma partigiana all‘Alfa Romeo. Il diario di Antonietta Romano e la Resistenza al Portello" con un saggio introduttivo di Tatiana Bertolini. Il libro racconta in modo approfondito il ruolo degli operai dell’Alfa Romeo nella Resistenza.

Ad accompagnare la lettura ci saranno anche Alessandra Sonia Romano, violinista con il Violino della Shoah, Nadio Marenco, fisarmonicista, ed Elda Olivieri, voce narrante.