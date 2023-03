Festa della donna, le dipendenti comunali fanno gli auguri alle cittadinanza

Festa della donna a San Vittore Olona.

Festa della donna con la fontana di mimose

A fare gli auguri a tutte le donne sono anche le dipendenti comunali. E' quanto accaduto a San Vittore Olona nella mattina di oggi, mercoledì 8 marzo 2023, ricorrenza della Festa della donna. Come sempre voluto dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniela Rossi, la fontana che si trova di fronte al municipio è stata addobbata a festa con delle mimose. E questa mattina tutte le dipendenti comunali si sono ritrovate proprio intorno alla fontana per fare gli auguri a tutte le concittadine.

Le parole del sindaco

"Le nostre dipendenti, oggi, come sempre, raffigurano 'l’altra metà del cielo' del Comune di San Vittore Olona, che augura un festoso augurio a tutte le donne in occasione della giornata internazionale della donna - afferma il sindaco - In un periodo di preoccupazione e di carenza di speranza, sorrisi gioiosi nella cornice della nostra bella fontana allestita con tanti fiori è sembrato a tutte noi un messaggio che va al di là di molte parole. La nostra Amministrazione comunale è attenta anche a dettagli di bellezza che non hanno prezzo perché creano momenti belli per tutti".