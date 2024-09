Festa della Casa di Riposo Citta' di Abbiategrasso

Una festa quella di sabato scorso, 14 settembre 2024, dedicata alla Casa di Riposo Città di Abbiategrasso, impreziosita dalla partecipazione di monsignor Flavio Pace.

Con il campione paralimpico Alberto Amodeo

Una festa quella di sabato scorso, 14 settembre, dedicata alla Casa di Riposo Città di Abbiategrasso, impreziosita dalla partecipazione di monsignor Flavio Pace (che ha presieduto la celebrazione delle 16.30 insieme al parroco di San Pietro don Giuseppe Colombo) e del campione di nuoto Alberto Amodeo, reduce dalle 3 medaglie conquistate alle Paralimpiadi di Parigi 2024.

Presenti il sindaco, Cesare Nai, l'assessore ai Lavori Pubblici Roberto Albetti e l'assessore agli Eventi Valter Bertani, oltre a diversi consiglieri comunali e agli ospiti della Rsa.

Al termine della messa il presidente della struttura, Franco Portalupi, ha colto l'occasione per annunciare che da oggi, 16 settembre, partirà il cantiere per la riqualificazione dell'intero immobile, grazie ad un bando di 4 milioni di euro che consentirà di cambiare il volto della struttura, a favore di un innalzamento della qualità abitativa per gli ospiti.