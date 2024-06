Festa del Sacrificio: un migliaio i fedeli, tutto fila liscio

Festa del Sacrificio a Turbigo: tutto tranquillo per l'iniziativa dei fedeli musulmani contestata dal sindaco.

Tutto è filato liscio, senza problemi di nessun tipo. Stiamo parlando della Festa del Sacrificio, appuntamento importante per i fedeli musulmani, andata in scena questa mattina al campo sportivo di Turbigo. Un fatto che aveva suscitato proteste, così come qualche mese fa in occasione della Festa di Fine Ramadan. In entrambe le occasioni il sindaco Fabrizio Allevi non aveva dato l'ok per far svolgere la festa in paese, l'associazione Moschea Essa si era rivolta ad un legale e da qui la decisione di Tar e Prefetto di farla svolgere al campo sportivo.

L'arrivo dei fedeli

Questa mattina, intorno alle 6.30, un migliaio di fedeli ha così raggiunto il campo sportivo dove la cerimonia si è svolta senza nessun tipo di problemi. Anche stavolta, come per la Festa di fine Ramadan, è intervenuto anche il parroco don Carlo Rossini per portare il suo saluto.