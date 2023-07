Festa del gemellaggio: un occasione per rinnovare l'amicizia

Festa del gemellaggio a Gaggiano. Sabato, 22 luglio 2023 , una rappresentanza delle due cittadine (Albertirsa, Ungheria e Bourg St. Andeol, Francia) con cui il Comune del milanese è gemellata da anni, invitate - insieme ad alcuni amici tedeschi - sono arrivate in paese in occasione della Notte Bianca. L'invito era l'occasione per rinnovare l'amicizia tra i paesi.

Un incontro di condivisione

Nella mattinata di sabato prima dell'inizio dei "lavori" ufficiali, durante i quali alcune associazioni locali si sono presente ai gemelli, il Corpo Musicale 1854 Gaggiano ha suonato, come contributo di benvenuto, gli inni francese, ungherese, tedesco, italiano ed europeo.