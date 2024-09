Festa del Donatore: l'Avis sfila per le vie del paese

Domenica 8 Settembre si è celebrata la Festa del Donatore dell’Avis di Santo Stefano Ticino.

La manifestazione

Il programma prevedeva la sfilata del corteo per le vie del paese, la deposizione dei fiori e la recita delle preghiere in memoria dei Donatori defunti, la partecipazione alla Messa e la cerimonia di premiazione dei Donatori Benemeriti. La presenza di una folta delegazione delle Avis consorelle e di altre associazioni ha fatto da contorno a tutta la manifestazione. Manifestazione impreziosita anche dalla presenza del Gonfalone Comunale, del Sindaco e di molti componenti della Giunta. Oltre che del Corpo Musicale Giuseppe Verdi che, nonostante le avverse condizioni meteo, è intervenuto al Cimitero per suonare l’inno dell’Avis e il sempre toccante brano del Silenzio. Particolarmente gradita è stata la presenza del dottor Ugo Bolzern che è tornato dai suoi donatori dopo aver cessato la sua collaborazione con l'Avis locale nella quale ha ricoperto per ben 14 anni il ruolo di direttore sanitario. Al termine della Messa si è svolta la cerimonia di premiazione dei donatori, cioè il principale momento istituzionale della giornata, durante il quale sono state consegnate le Benemerenze ai Donatori che nell’anno 2023 hanno raggiunto i traguardi numerici stabiliti dallo Statuto.

La cerimonia è stata aperta dal discorso del Presidente, Teresio Cucchetti, che dopo aver salutato e ringraziato i presenti, ha ribadito e sottolineato l’importanza di donare sangue per consentire al Servizio Sanitario Nazionale di far fronte alla costante necessità di questo prezioso ed indispensabile elemento. Un «farmaco salvavita» che viene prodotto solo ed esclusivamente dal corpo umano e che quindi può essere reperito solo attraverso il prelievo dai Donatori. L’appello lanciato da Cucchetti è stato ancora una volta quello di iscriversi all’Avis per diventare nuovi Donatori di Sangue.

I premiati

Si è quindi dato seguito alle premiazioni. Premiati con il distintivo di rame per 8 donazioni: Bolsieri Davide, Cerri Luca, Cucchetti Fabio, Ferrario Daniel, Garofalo Francesca, Listone Giuseppe, Lucini Martina, Marnati Elisa, Milani Valentina, Murania Daniela, Sagone Niccolò, Soldi Stefania. Premiati con il distintivo d’argento per 16 donazioni: Abbate Marco, Chillura Daniele, Delle Donne Davide, Parini Samantha, Uruci Albert, Zampiero Silvia. Premiati con il distintivo d’argento dorato per 36 donazioni: Delfini Elena, Grittini Riccardo, Magro Davide, Osnaghi Tiziano, Scalia Samantha. Premiati con il distintivo d’oro per 50 donazioni: Aversano Fulvia, Ceriani Luca, Fusar Poli Giuseppe, Pasqualotto Claudio. Premiati con il distintivo d’oro con rubino per 75 donazioni: De Vita Marco, Tunesi Roberta. Premiati con il distintivo d’oro con smeraldo per 100 donazioni: Refrontolotto Gabriele. Infine sono stati consegnati gli Attestati di gratitudine istituiti dalla Sezione Stefanese per ringraziare i nuovi donatori che hanno fatto la loro prima donazione e i vecchi donatori che hanno cessato la loro attività. Premiati con l’attestato Prima Goccia: Cerrito Valeria, Covelli Giulia, De Fazio Ivan, Goi Alberto, Pepi Anna, Stefanelli Arianna, Zilio Daniele. Premiati con l’attestato Ultima Goccia: Ranzani Giuseppe.