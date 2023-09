Si è concluso con un buon successo di pubblico il primo weekend della Festa da la Sucia 2023 di Boffalora sopra Ticino. Grande è stata infatti l’affluenza di pubblico per i primi giorni dell’evento che da ormai 46 edizioni caratterizza il settembre boffalorese.

Festa da la Sucia, successo per il primo weekend

A prendersi lo spazio maggiore senza dubbio la Festa dello Sport di domenica, organizzata dal Boffalorello Ssd. Una giornata all’insegna dell’attività sportiva che è stata completata dalla gara di pesca al Parco La Fuleta, a cura dell’associazione Pescatori Sportivi Boffaloresi.

Non è però mancata l’offerta culturale, con l’inaugurazione in sala consiliare della mostra «In Saffa – dal piccolo fiammifero al grande Made in Italy»; settant’anni di storia attraverso immagini e materiale d’archivio pazientemente allestiti da Ermanno Tunesi e dalle associazioni UrbanaMente e La Piarda. La mostra sarà aperta anche sabato e domenica prossimi, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 23.

Grande spazio infine per le iniziative musicali, a cui e toccato l’onore di aprire la Sucia 2023 nella serata di sabato. Piazzetta dell’oratorio gremita per l’esibizione del Corpo Musicale Boffalorese, accompagnato dal complesso bavarese Musikverein Undorf, a dimostrazione che la musica «può ispirare, emozionare, intrattenere e persino educare ed è a tutti gli effetti un’arte e un linguaggio universale che unisce persone e popoli», ha commentato il sindaco Sabina Doniselli.

Gli appuntamenti del prossimo fine settimana

Resta l’attesa per il gran finale del prossimo weekend. Ad attendere i cittadini per le ultime due giornate ci saranno infatti la notte bianca di sabato 16 e i mercatini di domenica 17 settembre, fuochi artificiali di chiusura alle 22. Appuntamento inoltre venerdì 15 settembre con l’inaugurazione della mostra fotografica «Ozone» di Mario Cucchi e domenica alle 11.30 con l’esposizione e la premiazione del concorso fotografico Boffalora...tu come la vedi.