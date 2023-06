Festa per i 100 anni di Ulderica Moncon

Ulderica Moncon di Canegrate ha compiuto 100 anni: ora è ospita nella Rsa San Remigio di Busto Garolfo.

Ulderica Moncon è centenaria

Festa grande per Ulderica Moncon: la donna, a lungo cittadina di Canegrate e ora ospite della Rsa San Remigio di Busto Garolfo, ha spento la bellezza di 100 candeline. Classe 1923, l'anziana è stata festeggiata dai familiari e dal personale della struttura che ogni giorno la accudiscono con affetto. Il suo nome, di origine tedesca, secondo alcuni significa "ricca di averi", per altri "potente nella clemenza" ma per chi oggi la sta festeggiando, guardandola, viene spontaneo chiamarla come "allegra nei tempi".

Gli auguri del Comune

"Quando nacque la signora Ulderica, 1923, era stata appena fondata la Disney - affermano dal Comune di Canegrate - Il cinema era rigorosamente muto e nelle sale spopolava 'Sansone' di Stefano Rolli; alla radio (stazione sperimentale, si chiamava 'Radio Araldo') si poteva ascoltare una canzone (tristissima) intitolata 'Sposina' cantata da tal Cesare Alberù, in arte Dafré. Ulderica aveva poco più di due mesi quando Libero Ferrario vinse il campionato del mondo di ciclismo a Zurigo; a quei tempi il campionato di calcio si chiamava ancora 'Prima Divisione' e lo scudetto se lo aggiudicò il Genoa. Nel 1923 nacque anche Italo Calvino e Italo Svevo pubblicava 'La coscienza di Zeno'. Ulderica, che ha festeggiato circondata da figli e nipoti, si è gustata la Liberazione che aveva quasi 22 anni. Complimenti a Ulderica e allo stuolo dei suoi discendenti".