Pregnana

Cambio al vertice della struttura dei vigili, Ferzoco guiderà il comando

Flavio Ferzoco nuovo comandante della Polizia locale di Pregnana.

Polizia locale Pregnana

La comandante della Polizia Locale Paola Zarba ha terminato il suo incarico a Pregnana avendo vinto un concorso per un ruolo da dirigente nel Comune di Milano. «L’Amministrazione comunale ha ringraziato la comandante per il lavoro svolto nei cinque anni di permanenza presso il nostro Comune, augurandole buona fortuna per la sua nuova mansione. C’è quindi un “nuovo” comandante che la sostituisce: le virgolette sono necessarie perché Flavio Ferzoco lavora a Pregnana da moltissimi anni, è un agente conosciuto e apprezzato dai cittadini e dall’Amministrazione Comunale e ora ha assunto l’incarico di vertice nel nostro Comando. Anche a Flavio Ferzoco facciamo i nostri migliori auguri per il suo futuro lavoro. A questo punto non rimane che assumere un nuovo agente per coprire il posto vacante, cosa che abbiamo intenzione di fare attraverso un concorso entro l’estate». Così il sindaco Angelo Bosani ha annunciato il cambio al vertice nell’organigramma del Comando di Polizia Locale pregnanese.

"Grazie ai pregnanesi"

Con l’addio di Paola Zarba, assunta con un ruolo dirigenziale al Comune di Milano, l’Amministrazione ha deciso di affidare l’incarico a un vigile da tempo in servizio in paese.

«Mi approccio a questa nuova avventura con lo slancio che accompagna ogni nuovo inizio» ,racconta il comandante Ferzoco, da quindici anni al lavoro a Pregnana. «Voglio ringraziare ovviamente l’Amministrazione comunale e il sindaco per avermi affidato l’incarico. Grazie anche ai pregnanesi che ho avuto modo di incrociare in questi giorni, e che mi hanno mostrato la loro soddisfazione per la scelta compiuta. Non me lo aspettavo e fa tanto piacere. E pensare che solo poco tempo fa ho rischiato di lasciare Pregnana: ho vinto un concorso che mi avrebbe permesso di entrare come ufficiale al Comando di Polizia Locale di Milano. Un ruolo sicuramente importante ed anche prestigioso, ma poi ho deciso di rimanere a Pregnana. Qui lavorare nella Polizia Locale ha un valore diverso rispetto che farlo in una città come Milano. Il contatto diretto con le persone vale tanto, e i risultati dello svolgere bene il proprio lavoro sono più concreti, più visibili».

"In strada fra i cittadini"

Il tempo di ambientarsi nel nuovo ruolo e per Ferzoco sono subito iniziati gli impegni. «Al momento sto dedicando molto tempo al nuovo impianto di videosorveglianza. Sono già state installate una parte delle 63 telecamere, e contiamo entro maggio di finire i lavori. Non posso sbilanciarmi e dare una data precisa per l’accensione dell’impianto, ma spero che per l’estate sia già completamente funzionante. L’altro obiettivo per cui mi sono messo subito al lavoro è quello di cercare di sburocratizzare un po’ il nostro lavoro, permettendo così agli agenti di rimanere più in strada, più vicini ai pregnanesi, pronti ad aiutare. Sono convinto di avere un ottimo gruppo i lavoro, agenti bravi e con grandi potenzialità. I cittadini si aspettano tanto da noi e sono fiducioso di poter dare le risposte attese. Al momento siamo in quattro in comando, ma presto assumeremo un nuovo agente per coprire il posto lasciato libero».

Ferzoco lavora da 15 anni come vigile a Pregnana. Prima, grazie alla laurea in Lettere ottenuta all’Università Statale di Milano, aveva insegnato italiano in una scuola secondaria.

Lo scorso anno, invece, ha ottenuto la seconda laurea, sempre all’Università Statale, questa volta in Giurisprudenza.