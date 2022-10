Fedez e Chiara Ferragni ancora tra le zucche in paese

Fedez e Chiara Ferragni ancora in visita al "Campo di Federica" a Nerviano.

Fedez e Chiara Ferragni ancora tra le zucche

Fedez e la moglie Chiara Ferragni di nuovo al Campo di Federica. I Ferragnez sono tornati nel noto campo della frazione di Villanova, frazione di Nerviano, che si occupa di ortaggi a chilometro zero.

I due hanno fatto tappa per il "Festival dell'autunno", dove spiccano le classiche zucche.

Anche nell'ottobre 2021 i due si erano visti a Villanova, sempre in quel campo: l'occasione era stata l'allestimento di zucche fatto proprio dalla titolare e i due vip erano arrivati per scattare delle foto ai loro bimbi, Leone e Vittoria.

Un campo da vip

Qualche giorno la visita dei Ferragnez nell'ottobre 2021, era stata la volta di altri due volti noti: Luca Lattanzio (famoso youtuber) e Martha Rossi (youtuber e cantante).