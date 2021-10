Fedez e Chiara Ferragni in paese per le zucche

Nerviano

Il rapper e l'influencer, con i due loro bimbi, sono arrivati nel giardino de "Il campo di Federica"

Fedez e Chiara Ferragni, insieme ai loro due figli, hanno fatto visita a "Il campo di Federica" di Nerviano per posare con le bellissime zucche.

Fedez e Chiara Ferragni in paese

Sono arrivati a bordo della loro auto, insieme ai loro bimbi Leone e Vittoria: il rapper Fedez e l'influencer Chiara Ferragni hanno fatto visita a "Il campo di Federica", negozio che si trova a due passi dalla Sp109 e che vende prodotti a chilometro zero. I due volti noti dello spettacolo sono arrivati ieri, giovedì 14 ottobre 2021, e si sono fermati anche loro per posare con le zucche per la quale la titolare Federica Antonioli, ha realizzato un vero e proprio giardino.

La bimba dei Ferragnez ha colpito tutti per il suo abbigliamento: tutta arancione, in perfetto stile zucca. I due hanno poi postato la notizie e le foto sulle loro pagine social.

L'amicizia con Nerviano

Continua quindi l'amicizia con Nerviano: la Ferragni, nel settembre 2018, era già stata avvistata nel centro del paese intenta a portare il suo cane in una clinica veterinaria del paese, fermandosi con alcuni fan per delle foto.

Le foto: