Farmacia comunale: ultimo passo verso la nuova apertura

La decisione

E’ intenzione della Giunta Colombo di Bareggio destinare a farmacia l’immobile di via De Gasperi.

Un altro passo verso l’apertura di una farmacia comunale a Bareggio. Nel corso dell’ultima seduta, la Giunta guidata da Linda Colombo ha approvato l’atto di indirizzo.

La decisione della Giunta

L'atto di indirizzo della Giunta utile per avanzare alla Regione Lombardia la prelazione del Comune nei confronti della sede della “Zona 4” individuata nella Pianta organica delle Farmacie è stato fatto. E’ intenzione della Giunta Colombo destinare a farmacia l’immobile di via De Gasperi diventato di proprietà comunale nell’ambito del piano di recupero dell’area ex Sapla.

La soddisfazione del sindaco Colombo