Farina Jazz Festival con la Pro Loco

Torna a Settimo Milanese il Farina Jazz Festival, organizzato dall’associazione Pro Loco Settimo Milanese.

Pro Loco Settimo

Il festival avrà due date principali: il 14 e il 28 giugno. Le band suoneranno a Settimo al Parco Farina con ingresso in via Grandi 13, con inizio ore 21.30. Prima data con protagonisti i Cifarelli Blue Power Trio, guidati da Gigi Cifarelli, artista attivo dagli anni '90 in ambito jazz e blues con collaborazioni con importanti cantautori italiani.

Gigi Cifarelli e Lorenzo De Finti

Invece il 28 giugno parteciperà al festival il "Lorenzo De Finti Quartet" , tornando in Italia dopo l’ultimo concerto tenuto il 4 giugno a Monaco. Anche in questo caso si parla di un artista di successo con concerti in tutta Europa e non solo, ottenuti grazie ai 7 album di successo fatti durante la sua carriera.

Ingresso gratuito

Il festival si svolgerà all’aperto con ingresso gratuito per tutte le età, ovviamente in caso di pioggia o maltempo le due date del concerto si terranno al chiuso in via Grandi 12 sempre allo stesso orario all’Auditorium Anna Marchesini a Settimo. Il Jazz festival dà il via all'estate musicale che, come ogni anno, la Pro Loco organizza per animare la vita culturale di Settimo.