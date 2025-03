Fare la spesa in modo consapevole diventa un gioco

L’associazione di promozione sociale «Prendiamoci Cura» ha donato al sindaco Andrea Orlandi, alla presenza dell’assessore Valentina Giro, il prototipo del gioco sociale «Fai la spesa consapevole» realizzato grazie al contributo del Bando Cultura del Comune.

Obiettivo del gioco è di «diffondere la cultura di un’altra economia, fondata su valori di equità e solidarietà, per rendere il mondo un posto migliore e crescere insieme» Il gioco sarà disponibile alla biblioteca di Lucernate, dove ha sede la Biblioteca dei Semi. Il gioco verrà così sperimentato per poi essere realizzato e diffuso in altre copie.

L’associazione Prendiamoci Cura è tra gli organizzatori del mercato contadino che si svolge ogni secondo sabato del mese, in largo Casati, a lato della chiesa di San Vittore. Il mercato contadino è il tradizionale mercato di prodotti a km 0. Il mercato offre una vasta selezione di beni locali come frutta e verdure, i lavorati come formaggi, carni e miele senza dimenticare i classici prodotti artigianali da forno, tutto rigorosamente dal produttore al consumatore. Oltre al cibo di alta qualità, il mercato promuove relazioni sociali significative. Fermarsi e chiacchierare con i produttori offre l'occasione di scoprire la storia dietro ogni prodotto scelto, promuovendo una cultura alimentare consapevole e sostenibile. Rallentare i ritmi e scegliere il cibo da mettere in padella è già il principio di una buona e sana alimentazione.