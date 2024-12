Famiglie in difficoltà, per dicembre Magenta attiva il bonus affitti

Sarà certo un felice Natale per le famiglie magentine più bisognose. In settimana l’Amministrazione comunale di Magenta ha annunciato la riproposizione della misura di sostegno economico per i nuclei in difficoltà, già predisposta gli scorsi anni come bonus per chi non riusciva a pagare le utenze.

Famiglie in difficoltà, Magenta attiva il bonus affitti

Come spiegato dall’assessore al Welfare Giampiero Chiodini, quest’anno la misura non riguarderà più le bollette ma il pagamento dell’affitto:

«Dal lavoro fatto assieme agli assistenti sociali quest’anno è emersa in maniera più consistente l’emergenza abitativa ed è aumentato il numero di famiglia in difficoltà nel pagare gli affitti. Questa misura è la dimostrazione dell’attenzione che questa Amministrazione ha nei confronti del sociale. Per questo motivo ci siamo mossi destinando risorse pari a 40mila euro a sostegno di queste famiglie per il mantenimento dell’abitazione in locazione e quindi di conseguenza per il contenimento dell’emergenza abitativa».

Attualmente non c’è un riscontro preciso di quante siano effettivamente le famiglie in difficoltà, dal Comune tuttavia si aspettano un numero consistente di domande:

«Per evitare di deludere le aspettative abbiamo posizionato il livello minimo di Isee a 13.100 euro, cioè il doppio del minimo vitale».

L’ammontare del contributo comunale sarà di 500 euro per le famiglie con nucleo famigliare di una o due persone e di 800 euro per i nuclei formati da tre o più persone. Dal comune specificano inoltre che la graduatoria di accesso al bonus sarà stilata in base all’ordine crescente di Isee, ma se dovesse esserci parità di Isee si seguirà in quel caso l’ordine cronologico di protocollo della domanda.

Un dettaglio, quest’ultimo, che diventa di fondamentale importanza considerando la stretta finestra temporale in cui sarà possibile presentare le domande per il sostegno: solo 12 giorni da mercoledì 18 dicembre a lunedì 30 dicembre.

«La domanda va fatta online, però le persone che hanno bisogno di aiuto possono rivolgersi tranquillamente agli uffici e la modulistica sarà compilata con la loro collaborazione. Ritorno all’ordine cronologico perché per motivi tecnici lo spazio per la presentazione delle domande è abbastanza ristretto. Il contributo non verrà versato direttamente alla famiglia residente, ma sarà versato tramite bonifico al proprietario dell’abitazione».

Le domande potranno essere presentate sulla sezione Servizi Online del sito comunale. Coloro che desiderano avere informazioni sull’accesso al sostegno possono scrivere all’indirizzo sociale@comune.magenta.mi.it