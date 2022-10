Famiglia Legnanese in visita alle rsa cittadine per festeggiare gli ospiti più anziani

Tradizionale visita della Famiglia Legnanese e della reggenza della contrada San Magno agli anziani ospiti delle case di riposo della città.

Come ogni anno l’iniziativa si terrà nel giorno della ricorrenza del patrono San Magno, per portare gli auguri ai legnanesi più anziani (che come spesso accade sono tutte donne). Per la Famiglia Legnanese sarà presente il presidente Gianfranco Bononi, in rappresentanza della parrocchia San Magno ci sarà don Davide Toffaloni, a rappresentare l'Amministrazione comunale sarà il vicesindaco Anna Pavan, per la contrada San Magno ci saranno il gran priore Giuseppe Scarpa, il capitano Allessando Zambello, la castellana Lavinia Mescieri e la gran dama Anna Lattuada.

Ecco le centenarie (o quasi) che saranno festeggiate nell'occasione

La visita prenderà il via alle 9.30 dalla rsa Mater Orphanorum. Seguiranno Sant'Erasmo, Il Palio, Accorsi e San Francesco. In ciascuna di esse, saranno festeggiati in particolare gli ospiti più anziani. Alla Mater Orphanorum Aurelia Castelli (100 anni ) alla Sant'Erasmo Irene Malachia ( 99 anni ), al Palio Anna Bienati ( 102 anni ) e Pieramalia Casarin (101 anni), alla San Francesco Mariuccia Raimondi ( 98 anni ) e Enrica Antonini ( 97 anni ).

Nella foto di copertina: un momento dell'edizione 2019 della visita alle rsa cittadine