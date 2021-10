Facebook e WhatsApp sono in down

Crash

I due principali social sono in panne da un'ora

Elezioni, a metterci lo zampino anche Facebook e WhatsApp: social fuori uso e tra i seggi le comunicazioni vanno in crash, creando non pochi problemi.

Ci mancava pure Facebook e WhatsApp che vanno in crash

Non bastava la pioggia battente. Il pomeriggio di oggi, lunedì 4 ottobre 2021, segnato dallo spoglio per le elezioni comunali è stato interessato anche dai social Facebook e WhatsApp che sono andati fuori uso. Un problema non da poco soprattutto per le "squadre" che supportano i rispettivi candidati sindaco. I "messaggini" infatti sono fondamentali per i rappresentanti di lista per inviare i primi dati non ufficiali dai seggi.