Faccia a faccia sulla sanità pubblica e privata

Si svolgerà domani, giovedì 17 novembre a Lainate il dibattito organizzato dall'Anpi sulla sanità pubblica e quella privata in Italia.

Il faccia a faccia su sanità pubblica e privata

Inizierà alle 21 all'interno della Sala delle Capriate in Largo Vittorio Veneto a Lainate l'incontro organizzato dall'Anpi che vede come ospite Vittorio Agnoletto: medico, parte di "osservatorio democratico" e "medicina democratica", discuterà assieme ad un rappresentante di "Medici per Cerchiate e Pero" di privatizzazioni e salute pubblica.