Faccia a faccia per parlare del raddoppio ferroviario (scomparso) della Milano Mortara

Sabato 20 aprile al Castello Visconteo di Abbiategrasso alle ore 15,30 si svolgerà un confronto pubblico sul raddoppio ferroviario Milano Mortara fra il dott. Francesco Bottene Presidente del Consiglio Comunale di Abbiategrasso, il dott. Alfredo Simone Negri Consigliere della Regione Lombardia e Franco Aggio Presidente della Associazione di pendolari MI-MO-AL.

Raddoppio ferroviario Milano - Mortara: appuntamento a domani

Farà da moderatore Marco Aziani Direttore del giornale di Abbiategrasso “Ordine e Libertà”.

Inutile negarlo, i fondi del PNRR sono andati perduti, persino il rapporto di Confindustria sottolinea che dal 2022i i progetti fermi per cantieri per ferrovie, strade e nodi di scambio sono passati dal 30 al 44% del totale. Milano ha un grande potere attrattivo ma richiede una mobilità sempre più efficiente e dato l’alto costo delle case, la popolazione cercherà di spostarsi nelle province vicine. Sarebbe una grande occasione di sviluppo per Vigevano che dista, in treno, solo 40 minuti da Milano.

Di questo e di molto altro si parlerà domani nella sala Consiliare del Castello Visconteo di Abbiategrasso alle ore 15,30.