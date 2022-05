Faccia a faccia fra candidati in piazza

Il confronto pubblico

Faccia a faccia fra candidati sindaco, ci sarà anche la possibilità di fare domande dal pubblico

Faccia a faccia fra candidati sindaco in piazza a Pregnana. Appuntamento per il confronto organizzato da Settegiorni martedì 24 maggio alle 20 e 45.

Tempo di elezioni a Pregnana Milanese, con i cittadini chiamati alle urne il prossimo 12 giugno per scegliere il nuovo sindaco e i componenti del consiglio comunale che guideranno il paese sino al 2027.

Gli schieramenti sono ormai ufficiali: Insieme per Pregnana, coalizione composta da Pd, A Sinistra, Rifondazione Comunista, Italia Viva e Indipendenti, propone la rielezione a sindaco di Angelo Bosani. I candidati al consiglio comunale sono Sergio Maestroni, Roberto Gadda, Giulia Casati, Gianluca Mirra, Roberta Borghi, Giovanna Scalzo, Giovanna Buonanno, Cristiano Taddeo, Elisa Leonardi, Federico Picozzi, Stella Cislaghi, Giuseppe Marafioti.

Laboratorio Civico, invece, ha scelto come candidata sindaco Maria Grazia Pizzigoni. Nella lista a suo sostegno i candidati consiglieri Luca Sala, Marco Soldi, Francesca Albini, Samuele Andrian, Carmelo Castagna, Luca Ferrario, Marco La Rosa, Francesca Malacrida, Roberto Marini, Elena Oltolina, Carlo Rotondaro, Sylla Salimata.

Confronto in piazza

Come tradizione, Settegiorni organizza un confronto elettorale fra i due candidati sindaco. L’appuntamento aperto a tutti i cittadini è per martedì 24 maggio, alle 20 e 45, in piazza della Chiesa. Davanti ai cittadini, i candidati sindaco avranno la possibilità di presentare le proprie proposte per il futuro di Pregnana e spiegare tutte le ragioni per cui si meritano il voto dei pregnanesi. In caso di maltempo, la serata si svolgerà all’auditorium di via Varese.