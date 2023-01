Faccia a faccia con il campione Daniele Cassioli

Oggi, 10 gennaio 2023, appuntamento alle 18 a Parabiago con il campione paraolimpico di sci nautico, Daniele Cassioli.

A scuola con Daniele Cassioli

Il grande campione Daniele Cassioli si racconta a Parabiago. La scuola elementare paritaria Ida e Felice Gajo di Parabiago, in via Don Mari 10, questa sera ospiterà il pluricampione del mondo e atleta paraolimpico di sci nautico per presentare il suo libro “Insegna al cuore a vedere – Il bello è oltre la superficie delle cose”.

Le parole del campione

"Vedersi dentro è un’arte, ma anche una disciplina da apprendere e un “muscolo” da allenare, per arrivare a giocare a cuore libero e mente aperta la partita più importante: quella della vita. Può un non vedente insegnare a chi vede come guardarsi dentro? Sì, proprio chi vive al buio dalla nascita può diventare la nostra miglior guida per imparare a vedere “oltre”. Perché la cecità interiore è un ostacolo molto più insidioso di quella degli occhi e vivo".

L’appuntamento è fissato per oggi, 10 gennaio 2023, alle ore 18. Per partecipare è necessario prenotare il proprio posto mandando una mail a segreteria@scuolagajoparabiago.it.