Ex Torcida, un nuovo gestore per il bar del centro sportivo

Il Comune apre il bando per la gestione del bar del centro sportivo, l'ex Torcida

In vista anche dell’annunciato piano di rinnovamento del centro sportivo, l’amministrazione comunale ha indetto un nuovo bando per la gestione del bar chiuso ormai da anni. Dopo la chiusura alla fine del 2015 e la breve gestione come «Lab 18» nel 2018/2019, il Comune cerca ora un nuovo operatore capace di riaprire il locale e di rilanciarlo in maniera efficace e positiva. E’ stato pubblicato un nuovo bando di locazione che rimarrà aperto fino al 10 gennaio e i cui documenti sono disponibili sul sito comunale.

«L’Amministrazione Comunale crede che creare un punto di ritrovo pomeridiano e serale dedicato in particolare ai giovani pregnanesi sia un elemento positivo per creare aggregazione e relazioni sociali anche attraverso il divertimento. Ci piacerebbe che fossero giovani anche i gestori, anche per questo abbiamo creato un bando con condizioni abbastanza agevolate. La vicinanza con il centro sportivo, dove il Comune si appresta a investire oltre 1 milione di euro e che nel giro di un paio d’anni potrà accogliere contemporaneamente centinaia di atleti praticanti diverse discipline, è certamente un ulteriore punto di forza per chi voglia creare qui una nuova attività. Ci auguriamo di poter trovare un interlocutore serio e motivato entro l’inizio del 2022, così da poter riaprire il locale già nella prossima primavera».

Il canone annuale di locazione posto a base di gara è di 15mila oltre Iva. Sono ammesse esclusivamente offerte migliorative (al rialzo) sul canone annuale. Il rialzo deve essere proposto su base annua e moduli definiti di 500 euro (a titolo esemplificativo l’offerta può essere di 15.500,00 oppure 16.000,00 oppure 16.500,00 ecc.). Dieci anni, più dieci, di durata del contratto: la gara sarà valida anche se ci sarà una sola offerta. Sarà possibile presentare l’offerta sino al 10 gennaio.