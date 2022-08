Ex Rsa Accorsi: il Comune pronto a partecipare a un bando Cariplo

L’amministrazione comunale di Legnano lancerà una manifestazione di interesse per garantire investimenti per la sistemazione dell'ex Rsa Accorsi.

Ex Rsa Accorsi: l'obiettivo del Comune

L’amministrazione comunale lancerà una manifestazione di interesse destinata agli enti del terzo settore per formulare progetti da presentare a “Welfare in Ageing”, il bando di Fondazione Cariplo per connettere, rafforzare e innovare servizi a favore degli anziani e delle loro famiglie. La partecipazione al bando, che può finanziare a fondo perduto un importo massimo di 700mila euro, è finalizzata a reperire risorse necessarie per supportare la fase di coprogettazione dell’ex RSA “Luigi Accorsi”.

È questa la misura più importante contenuta nella delibera che recepisce la conclusione della procedura di co-programmazione per la gestione dell’ex Rsa “Luigi Accorsi” approvata dalla giunta su proposta dell’assessore al Benessere e Sicurezza sociale Anna Pavan nella seduta di martedì 9 agosto. Cominciata nel marzo di quest’anno, la co-programmazione ha visto la partecipazione di 24 enti del terzo settore che hanno lavorato sui due ambiti dei

servizi che dovranno essere erogati dalla struttura, i socio-sanitari e quelli di carattere socio-culturale e di animazione del quartiere.

Le parole dell'assessore

«Il tavolo di co-programmazione ha evidenziato la complessità e l’impegno dal punto di vista economico- finanziario e gestionale della progettazione delle azioni che bisognerà intraprendere –sottolinea Pavan; per questo ha ritenuto opportuno ricorrere a tutte le opportunità di finanziamento per supportare il procedimento di co-progettazione. Il bando Cariplo, che ha obiettivi strategici compatibili con quelli del nostro progetto, rappresenta, in questo senso, una possibilità di finanziamento significativa per i servizi che si intendono attivare nell’ex Accorsi. Da qui la decisione di lanciare una manifestazione di interesse aperta agli enti del terzo settore per la presentazione di proposte progettuali con cui l’amministrazione comunale possa partecipare al bando con l’obiettivo di cominciare, con il 2023, la fase di co-progettazione».

Il tavolo di co-programmazione per l’ex Accorsi ha anche dettagliato le funzioni dei due ambiti, che per il socio-sanitario sono: housing sociale orientato verso età e condizioni diverse; centro servizi integrato; poliambulatori specialistici; integrazione con le attività di presa in carico territoriale del Centro per i disturbi cognitivi e demenze dell’ASST di Legnano; telemedicina e tecnologie per l’assistenza; cure domiciliari di base e cure domiciliari integrate.

Per i Servizi di carattere socio-culturale e di animazione di quartiere le funzioni individuate dal tavolo sono, invece, due: gli spazi di comunità, ossia i luoghi di aggregazione sociale e di promozione dell’integrazione (biblioteca diffusa, spazi per famiglie, spazi per la formazione) con i giovani come primi destinatari e le forme di housing destinate a lavoratori, studenti e professionisti. L’obiettivo di dare forma a una struttura con queste funzioni risponde a tre esigenze: offrire al territorio, anche a livello sovracomunale, un punto di accesso integrato di servizi socio-sanitari in stretta connessione con la rete istituzionale (ATS e ASST); erogare servizi di carattere abitativo e offrire servizi di carattere sociale e culturale.