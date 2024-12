Ex Cartiera, firmata la convenzione per la recupero dell'area dismessa

Novità per il futuro di Bareggio. Nel pomeriggio di martedì, nella Sala Giunta, alla presenza del notaio, è stata ufficialmente siglata la convenzione tra il Comune e la proprietà dell’area ex Cartiera per la rigenerazione della zona, posta in pieno centro cittadino.

Ex Cartiera, firmata la convenzione per il recupero

La firma della convenzione è stata annunciata dal sindaco Linda Colombo, che ha la delega all’Urbanistica:

"Oggi è un giorno storico per Bareggio: con la firma della convenzione per la rigenerazione dell’area ex cartiera si pone fine a una vicenda infinita, risalente al secolo scorso, a cui nessuno ha saputo trovare una soluzione, e si dà finalmente il via alla creazione di una nuova piazza e di un nuovo centro vivibile" “Dopo le feste di Natale si procederà alla demolizione dell’esistente ed entreranno così nel vivo i lavori di rigenerazione della restante parte dell’area, di cui abbiamo già riqualificato il bocciodromo con la sua bonifica ed efficientamento energetico e demolito gli ex magazzini comunali. Nei prossimi giorni contatterò personalmente le associazioni che attualmente hanno sede nel comparto per organizzarci al meglio e non penalizzare le loro attività”.

La nuova piazza di Bareggio, immersa nel verde, ospiterà un centro polivalente (oggetto di concorso di progettazione in pubblicazione a gennaio) e diventerà un luogo di ritrovo e di socializzazione per tutte le fasce di età. Così prosegue il sindaco Colombo: