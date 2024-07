Europassirana, una storia che dura da 35 anni

Dopo la chiusura del Passirana calcio è rimasta l’unica squadra della frazione rhodense, anche se le partire di campionato non le gioca a Rho, ma sul campo da calcio del Vighignolo.

Una storia iniziata il 23 settembre del 1989

Stiamo parlando dell’Europassirana la squadra fondata nel maggio del 1989 da un gruppo di ragazzi passiranesi che fino a quel momento, come squadra, avevano vissuto solo brevi esperienze in qualche sporadico torneo estivo in oratorio.

«La voglia di misurarsi partecipando a un vero campionato è stata la molla che fa nascere un sodalizio che, almeno nelle prime intenzioni, avrebbe dovuto durare solo qualche anno - racconta Massimo Brioschi attuale presidente del gruppo sportivo - La decisione di iscriversi al campionato aziendale Csi venne presa soprattutto per la possibilità di giocare di sabato».

Il primo presidente è stato Rino Rosa, coadiuvato dal vice Luigi Volpi.

«L’avventura ebbe inizio il 23 settembre 1989 e, dalla categoria C, l’Euro approda in Eccellenza, la massima serie Csi, nel 1998 forte di tre promozioni in nove anni - afferma Brioschi - Nella sua prima stagione in Eccellenza la squadra ottenne il miglior risultato della sua storia. Una finale persa dopo i playoff contro una squadra in cui militavano giocatori allora tesserati in categorie Figc come Promozione ed Eccellenza. Negli anni seguenti, fra alti e bassi, retrocessioni e nuove promozioni la storia dell’Euro è giunta sino ad oggi».

Circa 250 giocatori negli anni hanno vestito la maglia della società rhodense

Nel 2018 il presidente storico Rosa lascia le redini della società a Massimo Brioschi, già in società dal 2002, che con l’onnipresente Luigi Volpi perpetuano la storia dell’Europassirana difendendone i principi di lealtà sportiva che da sempre contraddistinguono questa società, testimoniati da tre coppe Disciplina vinte negli anni.