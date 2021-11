Europa, se ne parla con Gioventù nazionale e Fratelli d'Italia

Venerdì 26 novembre

Al Circolo Borsani di Legnano la presentazione del saggio "Europa. Sociale, sovrana, mediterranea", che vede tra gli autori anche Stefania Bonfiglio, consigliera comunale di Fdi a Magenta.

E' il titolo del libro, edito da Eclettica Edizioni, che sarà al centro della conferenza promossa per venerdì 26 novembre 2021, a partire dalle ore 20, al Circolo Carlo Borsani a Legnano (via Venegoni angolo via Volturno). La serata è organizzata da Gioventù nazionale Alto Milanese, dal Circolo degli Uscocchi e dalla sezione legnanese di Fratelli d'Italia. Tra i relatori, il presidente di Fdi Legnano Francesco Terreni, l'animatore del Circolo degli Uscocchi Loris Conti, la penna del blog Il Talebano Fabrizio Fratus, il segretario di Gioventù nazionale Alto Milanese Matteo Malacrida e la consigliera comunale di Fratelli d'Italia a Magenta Stefania Bonfiglio, coautrice del libro.

"Una tematica che deve tornare al centro del dibattito politico"

"Finalmente si torna a fare cultura e si torna a farlo in presenza, senza le barriere del digitale e con la possibilità di confrontarsi di persona - dichiarano gli organizzatori della conferenza - Sarà l'occasione di sviscerare una tematica, quella del futuro dell'Europa, che deve tornare al centro del dibattito politico superando le visioni parziali e strumentali di certe parti politiche". "L'importanza di recuperare con forza, da destra, una visione solida e futuribile dell'Europa come orizzonte dei popoli e delle Patrie, in un mondo sempre più globalizzato a cui è necessario contrapporre il valore dell'identità - sottolinea Malacrida - In questo il testo della consigliera Stefania Bonfiglio è un faro da cui non si può prescindere".