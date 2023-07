Ester Trainini, campionessa di danza a 7 anni

Ha solo 7 anni ma è già una piccola campionessa di danza.

Ester Trainini seconda con il suo gruppo alla Performer Italian cup

Ester Trainini, classe 2016 di Vanzaghello, nei giorni scorsi è salita infatti sul podio del concorso Performer Italian cup metodo Pass per le arti sceniche e coreografiche, andato in scena a Ostia, piazzandosi seconda insieme alle altre ballerine del suo gruppo, grazie a una performance di danza che ha conquistato la giuria.

Un grande risultato per Ester, per le sue compagne di avventura e per la scuola Take your time di Castellanza, per la quale la trasferta capitolina è stata foriera di premi anche nelle categorie più elevate.

Una passione di famiglia, coltivata alla scuola Take your time

Così giovane ma già così innamorata della danza, Ester condivide questa passione con la mamma Sara. È stata proprio lei, che ha coltivato il desiderio di ballare fin dall'infanzia, ad avvicinarsi per prima alla scuola castellanzese diretta dal maestro Matteo Cirigliano, una vera e propria accademia dello spettacolo che offre corsi di danza, canto e recitazione.

"Ho iniziato a praticare burlesque nel 2018 e non ho più smesso a parte la pausa forzata dovuta alla pandemia. Così quando Ester ha espresso il desiderio di fare danza, dopo un'esperienza poco soddisfacente in una scuola più vicina a casa, nel settembre 2021 l'ho portata con me alla Take your time e si è trovata benissimo. Con il suo gruppo, guidato dall'istruttrice Sara Zocchi, già l'anno scorso si è cimentata nei campionati nazionali a Roma, quest'anno è arrivato l'argento alla Performer cup. Al di là dei successi in gara, per Ester si tratta di un'esperienza di vita, amicizia, pazienza e costanza. Sara è molto brava e paziente e tra le bambine si è creata una bella alchimia. Il loro è il gruppo Disney, così chiamato perché ballano sulle musiche dei celebri cartoni: un modo per coinvolgere le piccole e insegnare loro la tecnica facendole divertire. Anche l'approccio nei confronti delle gare è molto positivo: niente ansia eccessiva, ma tanto impegno e un mantra 'Niente è impossibile!'. E il risultato delle nostre ragazze è stato la prova che con impegno e costanza si possono davvero centrare grandi obiettivi".

Ora la ribalta televisiva e poi occhi puntati ai campionati europei

Ora Ester e compagne guardano agli europei dell'anno prossimo... e continuano a sognare, con il sostegno delle famiglie. A fare il tipo per Ester, oltre alla mamma Sara, ci sono anche il papà Massimiliano e il fratello maggiore Mattia, 9 anni. Nel frattempo a settembre la Take your time si godrà anche un momento di popolarità televisiva: le performance delle ragazze e dei ragazzi delle categorie superiori sarà trasmessa su Raidue nel corso della trasmissione "Performer italian Cup" condotta da Garrison Rochelle e Valentina Spampinato.