Dal 28 giugno all’17 settembre sarà attivo il servizio Estate Sicura, un’edizione che tiene in considerazione l’emergenza da Coronavirus e che garantisce un complesso di prestazioni dedicate ad anziani ultrasessantacinquenni, persone in quarantena o in condizione di non autosufficienza residenti nel territorio comunale, che necessitano assistenza temporanea per via sia dell’assenza delle risorse abituali di riferimento, come i familiari, sia dalla sospensione di servizi, che nel periodo estivo non sono in grado di garantire un supporto continuativo.

"Estate Sicura per tutti" a Rho

Dal 28 giugno all’17 settembre sarà attivo il servizio Estate Sicura. I servizi forniti dal Comune di Rho comprendono l’accompagnamento per visite specialistiche ed esami diagnostici, consegna a domicilio di medicinali e spesa, pasto a domicilio, igiene personale e della casa, ascolto e compagnia, consulenza psicologica, supporto disbrigo pratiche (es: pagamento bollette, prenotazioni telefoniche...).

I servizi sono assicurati attraverso la collaborazione con le risorse già attivate sul territorio rhodense e precisamente: il progetto “Soli Mai” gestito da Oltreiperimetri in collaborazione con le associazioni del territorio; il call center Emergenza Coronavirus del Comune di Rho; l’utilizzo di personale comunale, eventualmente recuperato anche da altri uffici rispetto a quello dei servizi sociali; l’attivazione di forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato e anche singoli volontari e la collaborazione, sia in termini di risorse umane, di mezzi e strumenti, da parte di fornitori del Comune, sia diretti, sia indirettamente ingaggiati tramite l’Azienda Speciale Consortile Sercop, che, in questa fase di emergenza, hanno dovuto rimodulare l’erogazione delle prestazioni.

Sarà possibile una proroga del servizio dopo il 17 settembre in relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica.

Come attivazione il servizio

Per chiedere l’attivazione dei servizi basta chiamare il call center 02.93332 777 che sarà attivo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, oppure al Quic– Sportello del Cittadino, in Via De Amicis 1, previo appuntamento telefonando ai numeri 02.93.332701/702.

