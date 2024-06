«Estate sicura» e «Soli Mai» due progetti per le persone anziane che rimarranno in città

Torna, per i mesi più caldi dell’anno, il servizio «Estate sicura», dedicato a persone con più di 65 anni di età o persone non autosufficienti di Rho.

Diversi servi a favore delle persone che passeranno l'estate in Città

Estate Sicura comprende diversi servizi: Ascolto e orientamento, per far fronte alle più varie esigenze; Pasto a domicilio per chi fatica a prepararlo da solo; Pasto e trasporto giornaliero andata e ritorno al Centro Stella Polare per prendere parte alle tante attività e ai laboratori organizzati in via Buon Gesù; Compagnia, per contrastare la solitudine; Supporto per il disbrigo di pratiche burocratiche; Trasporto per visite esami e terapie.

Le persone in difficoltà per qualsiasi ragione, potranno chiamare il numero 02.93332.777 attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30, oppure si potranno rivolgere al Quic Sportello del Cittadino, di via de Amicis 1, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13; martedì e giovedì anche dalle 14 alle 18.30; sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Attivo da lunedì fino al 15 settembre

Estate sicura sarà attivo da lunedì fino al prossimo 15 settembre. Ma non solo anche quest’anno verrà attivato anche il progetto «Soli Mai» nato in fase Covid nell’ambito #Oltreiperimetri e ora punto di forza dei servizi alla persona. Obiettivo è contrastare la solitudine e l’isolamento sociale e supportare gli over 65 del Rhodense.

Per venire incontro a tutti, Soli Mai cerca nuove volontarie e nuovi volontari per ampliare la rete di persone che possono mettere a disposizione un po’ del proprio tempo e fare compagnia agli anziani, in una relazione di scoperta, reciprocità e cura. Per entrare a far parte del progetto è possibile chiamare il numero: 340-3731369 dal lunedì al venerdì o inviare un’e-mail all’indirizzo: solimai@oltreiperimetri.it.

