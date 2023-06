Estate fra rima con shopping, musica e spettacoli in centro al via «Giovedì Summer FesT»

La serie di eventi estivi dell’estate 2023 con negozi aperti fino a tarda sera e spettacoli nelle strade di Rho prenderà il via a metà giugno, ma già giovedì 8 giugno si potrà vivere una anteprima.

Tre i punti della città in cui sarà garantita speciale animazione, con street food, concerti, balli e iniziative per i bambini

Durante giugno e luglio saranno tre i punti del territorio rhodense in cui sarà garantita speciale animazione, con street food, concerti, balli e iniziative per i bambini: via Castelli Fiorenza, piazza Jannacci e piazza San Vittore.

«Il giorno 8 avremo una grande anteprima della Summer Fest – spiega l’assessore alla Cultura Valentina Giro – I giovedì sono più ricchi con più serate ed è interessante il lavoro congiunto fra commercianti e Comune per stilare un programma condiviso. La delegazione rhodense si è messa in gioco per serate caratterizzanti per la nostra città».

Giovedì in via Castelli Fiorenza, a partire dalle 19.30, sono previsti street food e golosità con Amarhone, Rhop Birrificio, Eureka wine bar, Mastrorlando ristorante di pesce, gelateria Bagutto, Caffè Dante, Cozzi Massimo vendita lamponi, Libreria San Vittore. In piazza San Vittore il grande camion food truck comparso la sera dell’esibizione di ginnastica ritmica e artistica alla Settimana dello Sport campeggerà nella centralissima area proponendo con particolari specialità culinarie. Sempre davanti alla chiesa di San Vittore ci saranno letture animate curate della libreria San Vittore in collaborazione con Citterio, a partire dalle 18.30. In piazza Jannacci musica latino americana con la Scuola di danza Asd Fly dance studio di Baranzate dalle 21.

Il vice sindaco Vergani: "La nostra estate si preannuncia ricca di proposte"

Alla stessa ora è previsto un Concerto dell’Accademia Teatro alla Scala nella sala del Teatro Roberto de Silva.

«Sono contenta per la collaborazione che si è creata con Duc e Confcommercio – conclude il vicesindaco e assessore al Commercio, Maria Rita Vergani – L’estate rhodense si preannuncia ricca di proposte, nella speranza che i rhodensi possano vivere la nostra città tra diverse occasioni gradevoli di shopping serale e di svago, fondamentali per il rilancio del nostro distretto urbano del commercio».

Speriamo che tanta gente venga a percorrere le vie del centro, per godere di un po’ di svago ma anche per fare shopping

Sulla stessa lunghezza d’onda anche la presidentessa dei commercianti Patrizia Giudici